Українські військові на Донбасі використовують зброю з Сербії – ЗМІ

Українські військові на Донбасі, ймовірно, використовують зброю з Сербії попри те, що країна офіційно не експортувала озброєння до України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сербські видання Новини стандард та РТС.

ЗМІ наводять матеріали міжнародного розслідувального порталу Armswatch, які демонструють, що українські військові використовували контрабандну зброю з Сербії у війні з проросійськими сепаратистами на Донбасі.

"Хоча Сербія офіційно не експортувала зброю в Україну з початку збройного конфлікту між Україною і самопроголошеною "ДНР", схоже, що сербська зброя, виготовлена в 2016 році, використовувалося українськими військовими у війні на Донбасі", - йдеться в дослідженні Armswatch.

Стверджується, що зброя виготовлена на заводі "Крушік" у Валєво. Її експортувала приватна сербська компанія GIM, пов'язана із родиною міністра внутрішніх справ Сербії Небойші Стефановича.

Стаття Armswatch проілюстрована фотографіями, опублікованими 9 листопада так званим Міністерством оборони самопроголошеної "ДНР". На одному зі знімків показаний мінометний снаряд M73 HE KV калібру 60 мм, виготовлений в Сербії. Його випустила українська армія, але снаряд не вибухнув і його знайшли бойовики "ДНР".

Портал також стверджує, що є інші задокументовані випадки, які підтверджують використання сербського озброєння українцями.

За даними Armswatch, у 2016 році три закордонні уряди замовили та купили у сербської фабрики зброї "Крушік" мінометні снаряди M73 HE KV калібру 60 мм – США, Саудівська Аравія та ОАЕ.

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Саудівська Аравія офіційно не експортує зброю в Україну, а США офіційно затвердили експорт зброї в Україну лише у грудні 2017 року.

А ось ОАЕ експортує зброю до України. 24 лютого 2015 року Україна та ОАЕ підписали в Абу-Дабі військову угоду. За словами тодішнього президента Петра Порошенка, угода повинна була посилити оборонні можливості України. Радник глави МВС України Антон Геращенко повідомив, що ОАЕ буде постачати Україні певні види зброї та військової техніки, але додав, що "типи і обсяги поставок не підлягають публікації на Facebook".

За даними Armswatch, в 2016 році ОАЕ придбали загалом 120 тисяч мінометних снарядів, вироблених на заводі "Крушік". Серед них - M73 HE KV калібру 60 мм, знайдені на Донбасі.

Президент Сербії на пресконференції у четвер заявив, що "міни в Україну не постачалися". Він сказав, що на сербський оборонний сектор "чинять тиск", аби знищити галузь, без якої, за його словами, "Сербія б не вижила як військово-нейтральна і потужна країна".