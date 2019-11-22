Украинские военные на Донбассе используют оружие из Сербии - СМИ

Украинские военные на Донбассе, вероятно, используют оружие из Сербии несмотря на то, что страна официально не экспортировала вооружение в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сербские издания Новости стандард и РТС.

СМИ приводят материалы международного расследовательского портала Armswatch, которые показывают, что украинские военные использовали контрабандное оружие из Сербии в войне с пророссийскими сепаратистами на Донбассе.

"Хотя Сербия официально не экспортировала оружие в Украину с начала вооруженного конфликта между Украиной и самопровозглашенной "ДНР", похоже, что сербское оружие, изготовленное в 2016 году, использовалось украинскими военными в войне на Донбассе", - говорится в исследовании Armswatch.

Утверждается, что оружие изготовлено на сербском заводе "Крушик". Его экспортировала частная сербская компания GIM, связанная с семьей министра внутренних дел Сербии Небойша Стефановича.

Статья Armswatch проиллюстрирована фотографиями, опубликованными 9 ноября так называемым Министерством обороны самопровозглашенной "ДНР". На одном из снимков показан минометный снаряд M73 HE KV калибра 60 мм, изготовленный в Сербии. Его выпустила украинская армия, но снаряд не взорвался и его нашли боевики "ДНР".

Портал также утверждает, что есть другие задокументированные случаи, подтверждающие использование сербского вооружения украинцами.

По данным Armswatch, в 2016 году три зарубежные правительства заказали и купили у сербской фабрики оружия "Крушик" минометные снаряды M73 HE KV калибра 60 мм - США, Саудовская Аравия и ОАЭ.

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Саудовская Аравия официально не экспортирует оружие в Украину, а США официально утвердили экспорт оружия в Украине только в декабре 2017 года.

А вот ОАЭ экспортирует оружие в Украине. 24 февраля 2015 года Украина и ОАЭ подписали в Абу-Даби военное соглашение. По словам тогдашнего президента Петра Порошенко, сделка должна была усилить оборонительные возможности Украины. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что ОАЭ будет поставлять Украине определенные виды оружия и военной техники, но добавил, что "типы и объемы поставок не подлежат публикации на Facebook".

По данным Armswatch, в 2016 году ОАЭ приобрели в целом 120 тысяч минометных снарядов, произведенных на заводе "Крушик". Среди них - M73 HE KV калибра 60 мм, найденные на Донбассе.

Президент Сербии на пресс-конференции в четверг заявил, что "мины в Украину не поставлялись". Он сказал, что на сербский оборонный сектор "оказывают давление", чтобы уничтожить отрасль, без которой, по его словам, "Сербия бы не выжила как военно-нейтральная и мощная страна".