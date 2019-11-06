США пригрозили Сербії санкціями за купівлю зброї у РФ

Спецпредставник Держдепартаменту США Метью Палмер заявив про можливе запровадження санкцій проти Сербії за купівлю російської зброї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Коментуючи заяву Палмера про те, що купівля "створює ризик" санкцій, міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич заявив, що для санкцій немає підстав.

"Ми не дурні, щоб не знати, що дозволено", - сказав він.

Читайте також Росія перекинула до Сербії системи ППО для спільних навчань

Як відомо, Росія повідомила, що передасть Сербії зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С" найближчими місяцями.

Дачич також заявив, що "чотири-п'ять" країн скасують своє визнання Косова до кінця року.

Останнім часом Сербія активізувала зусилля, здебільшого серед африканських країн, з припинення визнання державності Косова. За даними ЗМІ, МЗС Сербії змушує африканські держави відкликати визнання незалежності Косова за допомогою хабарів та тиску з боку Росії.