У Грузії - зіткнення під офісами провладних депутатів
Члени опозиційної партії "Європейська Грузія" і громадські активісти на знак протесту проти провалу виборчої реформи почали вішати замки на офіси мажоритарних депутатів партії влади "Грузинська мрія".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".
Зокрема замок повісили на бюро голови парламенту Грузії Арчила Талаквадзе в місті Озургеті (регіон Гурія).
В ході акції до бюро Талаквадзе було мобілізували велику кількість поліції. Перешкодити повісити замок на двері офісу також намагалися активісти "Грузинської мрії". Кілька разів ситуація загострювалася.
Голову Озургетського відділення "Європейської Грузії" Михаїла Гоготішвілі зіштовхнули зі сходів мерії, де розташоване бюро.
Подібні акції відбуваються і біля офісів інших депутатів, там також ситуація неспокійна.
Нагадаємо, через позицію депутатів "Грузинської мрії" 14 листопада в парламенті провалилося голосування щодо конституційних змін, які передбачали проведення парламентських виборів 2020 року за пропорційною системою з нульовим виборчим бар'єром.
"Грузинська мрія" і особисто її лідер Бідзіна Іванішвілі пообіцяли виборчу реформу 24 червня, поступившись тим самим вимогам опозиції і численних акцій протесту.
Оскільки "Грузинська мрія" не виконала своєї обіцянки, вже більше тижня в країні тривають протести. Мітинги опозиції та громадських активістів проходять в Тбілісі, а також в Зугдіді, Кутаїсі та Батумі.