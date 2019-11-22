У Грузії - зіткнення під офісами провладних депутатів

Члени опозиційної партії "Європейська Грузія" і громадські активісти на знак протесту проти провалу виборчої реформи почали вішати замки на офіси мажоритарних депутатів партії влади "Грузинська мрія".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

Зокрема замок повісили на бюро голови парламенту Грузії Арчила Талаквадзе в місті Озургеті (регіон Гурія).

В ході акції до бюро Талаквадзе було мобілізували велику кількість поліції. Перешкодити повісити замок на двері офісу також намагалися активісти "Грузинської мрії". Кілька разів ситуація загострювалася.

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Голову Озургетського відділення "Європейської Грузії" Михаїла Гоготішвілі зіштовхнули зі сходів мерії, де розташоване бюро.

Подібні акції відбуваються і біля офісів інших депутатів, там також ситуація неспокійна.

Нагадаємо, через позицію депутатів "Грузинської мрії" 14 листопада в парламенті провалилося голосування щодо конституційних змін, які передбачали проведення парламентських виборів 2020 року за пропорційною системою з нульовим виборчим бар'єром.

"Грузинська мрія" і особисто її лідер Бідзіна Іванішвілі пообіцяли виборчу реформу 24 червня, поступившись тим самим вимогам опозиції і численних акцій протесту.

Оскільки "Грузинська мрія" не виконала своєї обіцянки, вже більше тижня в країні тривають протести. Мітинги опозиції та громадських активістів проходять в Тбілісі, а також в Зугдіді, Кутаїсі та Батумі.