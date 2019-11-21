На протестах у Грузії сталися нові затримання

Грузинська поліція 21 листопада затримала трьох протестувальників перед офісом керівної партії "Грузинська мрія".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на IPN.

Поліція заблокувала рух демонстрантам, через що почалося протистояння, яке закінчилося арештом трьох осіб.

Вранці в четвер між протестувальниками і поліцією також сталася штовханина під будівлею уряду, однак про затриманих не повідомлялося.

Нагадаємо, через позицію депутатів "Грузинської мрії" 14 листопада в парламенті провалилося голосування щодо конституційних змін, які передбачали проведення парламентських виборів 2020 року за пропорційною системою з нульовим виборчим бар'єром.

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"Грузинська мрія" і особисто її лідер Бідзіна Іванішвілі пообіцяли виборчу реформу 24 червня, поступившись тим самим вимогам опозиції і численних акцій протесту.

Оскільки "Грузинська мрія" не виконала своєї обіцянки, вже більше тижня в країні тривають протести. Мітинги опозиції та громадських активістів проходять в Тбілісі, а також в Зугдіді, Кутаїсі та Батумі.

20 листопада у Тбіліському міському суді винесли вирок 12 активістам опозиції, затриманим 18 листопада під час розгону акції протесту біля парламенту Грузії.

До адміністративного арешту засудили десятьох осіб, зокрема вісьмох громадських активістів та двох представників опозиційної партії "Єдиний національний рух". Ще двоє активістів отримали усне попередження та штраф.

Суддя переніс розгляд справ ще 25 затриманих.