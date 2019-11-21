Грузія: курс ларі наблизився до історичного мінімуму

Після чергового падіння курсу ларі прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія закликав Національний банк використовувати всі наявні інструменти для стабілізації цін.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

Річний рівень інфляції в жовтні склав 6,9%, замість прогнозованих 3%, а ціни на продовольство виросли вже на 13,5%, сказано в повідомленні. Експерти пов'язують зростання цін зі знеціненням національної валюти. За півроку ларі відномно долара знецінився приблизно на 10%.

21 листопада курс грузинської національної валюти наблизився до історичного мінімуму, склавши 2,9776 ларі за долар.

"Хочу закликати Національний банк активно використовувати всі наявні інструменти для стабілізації цін і забезпечення інфляційного таргетування (режим грошово-кредитної політики, кінцева мета якого - цінова стабільність. - Ред.)", - заявив Гахарія на засіданні уряду.

Читайте також Більшість населення Грузії підтримує основну вимогу протестувальників

Він також доручив міністрові фінансів розглянути і на майбутньому засіданні уряду надати інформацію про можливість зниження межі отримання кредиту в іноземній валюті з 200 тисяч ларі до 100 тисяч.

Курс грузинської національної валюти в липні досяг рекордно низької позначки у 2,97 ларі за долар.

Нацбанк заявляв, що курс впав на тлі шоків, пов'язаних з туризмом і негативними очікуваннями, попри позитивну внутрішню і зовнішню макроекономічну динаміку.

Як відомо, після червневих протестів у Тбілісі влада РФ, посилаючись на необхідність захисту російських туристів, з 8 липня заборонила прямі польоти в Грузію. Російським туроператорам заборонили продаж путівок, а уряду доручили евакуювати росіян на батьківщину.