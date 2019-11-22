В Грузии - столкновения у офисов провластных депутатов

Члены оппозиционной партии "Европейская Грузия" и общественные активисты в знак протеста против провала избирательной реформы начали вешать замки на офисы мажоритарных депутатов партии власти "Грузинская мечта".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

В частности замок повесили на бюро председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе в городе Озургети (регион Гурия).

В ходе акции в бюро Талаквадзе было мобилизовано большое количество полиции. Помешать повесить замок на двери офиса также пытались активисты "Грузинской мечты". Несколько раз ситуация накалялась.

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Председателя Озургетского отделения "Европейской Грузии" Михаила Гоготишвили столкнули с лестницы мэрии, где находится бюро.

Подобные акции проходят и у офисов других депутатов, там также ситуация неспокойная.

Напомним, из-за позиции депутатов "Грузинской мечты" 14 ноября в парламенте провалилось голосование по конституционным изменениям, которые предусматривали проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером.

"Грузинская мечта" и лично ее лидер Бидзина Иванишвили пообещали избирательную реформу 24 июня, уступив требованиям оппозиции и многочисленных акций протеста.

Поскольку "Грузинская мечта" не выполнила своего обещания, уже больше недели в стране продолжаются протесты. Митинги оппозиции и общественных активистов проходят в Тбилиси, а также в Зугдиди, Кутаиси и Батуми.