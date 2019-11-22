Зеленський з президенткою Естонії візьмуть участь у роботі Цифрового форуму

26 листопада президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Естонську Республіку.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України, пише "Європейська правда".

У рамках візиту заплановані переговори Зеленського з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, а також зустрічі зі спікером Рійгікогу (парламенту) Естонії Хенном Пиллуаасом та прем’єр-міністром Естонії Юрі Ратасом.

У Таллінні президенти України та Естонії візьмуть участь у роботі Цифрового форуму.

За даними ЗМІ, також заплановано покладання вінків до Монумента свободи і нетривале спілкування з представниками української громади, та в той же день, 26 листопада, Зеленський покине Естонію.

Зазначимо, що раніше Зеленський анонсував, що планує відвідати Естонію з офіційним візитом у жовтні, але візит перенесли. Президент висловлював сподівання, що візит допоможе Україні перейняти "дуже важливий досвід Естонії - йдеться про модернізацію урядування, діджиталізацію та кіберзахист".

Кальюлайд відвідувала Україну у вересні і брала участь у форумі Yalta European Strategy.

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