Зеленский с президенткой Эстонии примут участие в работе Цифрового форума

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Эстонскую Республику.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины, пишет "Европейская правда".

В рамках визита запланированы переговоры Зеленского с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, а также встречи со спикером Рийгикогу (парламента) Эстонии Хенни Пиллуаасом и премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.

В Таллинне президенты Украины и Эстонии примут участие в работе Цифрового форума.

По данным СМИ, также запланировано возложение венков к Монументу свободы и непродолжительное общение с представителями украинской общины, и в тот же день, 26 ноября, Зеленский покинет Эстонию.

Отметим, что ранее Зеленский анонсировал, что планирует посетить Эстонию с официальным визитом в октябре, но визит перенесли. Президент выразил надежду, что визит поможет Украине перенять "очень важный опыт Эстонии - речь идет о модернизации управления, диджитализации и киберзащите".

Кальюлайд посещала Украину в сентябре и участвовала в форуме Yalta European Strategy.

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