Зеленський поїде до Литви на раду президентів і економічний форум

27 листопада президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Литовську Республіку – з метою участі у Дванадцятому засіданні Ради президентів України та Литви.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України, пише "Європейська правда".

Під час візиту заплановане проведення окремих переговорів голови держави з президентом Литви Гітанасом Науседою, спікером Сеймасу (парламенту) Литви Вікторасом Пранцкетісом та прем’єр-міністром Литви Саулюсом Сквернялісом.

У Вільнюсі президенти України та Литви візьмуть участь у роботі П’ятого двостороннього економічного форуму.

Як відомо, до Литви український лідер прибуде після візиту до Естонії 26 листопада.