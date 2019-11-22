Зеленський поїде до Литви на раду президентів і економічний форум
П'ятниця, 22 листопада 2019, 10:28
27 листопада президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Литовську Республіку – з метою участі у Дванадцятому засіданні Ради президентів України та Литви.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента України, пише "Європейська правда".
Під час візиту заплановане проведення окремих переговорів голови держави з президентом Литви Гітанасом Науседою, спікером Сеймасу (парламенту) Литви Вікторасом Пранцкетісом та прем’єр-міністром Литви Саулюсом Сквернялісом.
У Вільнюсі президенти України та Литви візьмуть участь у роботі П’ятого двостороннього економічного форуму.
Як відомо, до Литви український лідер прибуде після візиту до Естонії 26 листопада.
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