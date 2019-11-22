Зеленский поедет в Литву на совет президентов и экономический форум
Пятница, 22 ноября 2019, 10:28
27 ноября президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Литовскую Республику - для участия в двенадцатом заседании Совета президентов Украины и Литвы.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины, пишет "Европейская правда".
Во время визита запланировано проведение отдельных переговоров главы государства с президентом Литвы Гитанасом Науседой, спикером Сеймаса (парламента) Литвы Викторасом Пранцкетисом и премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом.
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Как известно, в Литву украинский лидер прибудет после визита в Эстонию 26 ноября.
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