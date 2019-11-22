Зеленский поедет в Литву на совет президентов и экономический форум

27 ноября президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Литовскую Республику - для участия в двенадцатом заседании Совета президентов Украины и Литвы.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины, пишет "Европейская правда".

Во время визита запланировано проведение отдельных переговоров главы государства с президентом Литвы Гитанасом Науседой, спикером Сеймаса (парламента) Литвы Викторасом Пранцкетисом и премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом.

В Вильнюсе президенты Украины и Литвы примут участие в работе Пятого двустороннего экономического форума.

Как известно, в Литву украинский лидер прибудет после визита в Эстонию 26 ноября.