Маас проти одностороннього виведення ядерної зброї з Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас агітує за ядерне роззброєння, але в той же час виступає проти одностороннього виведення ядерної зброї з Німеччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt.

"Немає жодної користі від переміщення ядерної зброї з однієї країни в іншу. Якщо вона повинна зникнути, то вона повинна зникнути всюди", - відповів політик Cоціал-демократичної партії на відповідні вимоги, зокрема, з боку своєї власної партії.

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За його словами, для ядерного роззброєння "необхідні угоди на широкій основі, а не тільки з окремими країнами".

З 50-х років США зберігає, за непідтвердженими даними, до 20 атомних бомб на військово-повітряній базі США Бюхель у федеральній землі Рейнланд-Пфальц.