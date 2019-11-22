Маас проти одностороннього виведення ядерної зброї з Німеччини
П'ятниця, 22 листопада 2019, 12:23
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас агітує за ядерне роззброєння, але в той же час виступає проти одностороннього виведення ядерної зброї з Німеччини.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt.
"Немає жодної користі від переміщення ядерної зброї з однієї країни в іншу. Якщо вона повинна зникнути, то вона повинна зникнути всюди", - відповів політик Cоціал-демократичної партії на відповідні вимоги, зокрема, з боку своєї власної партії.
За його словами, для ядерного роззброєння "необхідні угоди на широкій основі, а не тільки з окремими країнами".
З 50-х років США зберігає, за непідтвердженими даними, до 20 атомних бомб на військово-повітряній базі США Бюхель у федеральній землі Рейнланд-Пфальц.
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