Більшість німців – за виведення американської ядерної зброї з країни

86% німців підтримують заборону розміщення на території Німеччини американської ядерної зброї.

Про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом досліджень громадської думки Kantar за замовленням Greenpeace, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Близько 75% німців не відчувають себе в безпеці через розміщену в Німеччині ядерну зброю.

При цьому 84% учасників опитування висловилися за її повне виведення з території країни, а 82% - за знищення ядерного арсеналу в усьому світі.

Дев'ять з десяти опитаних вважають, що Німеччина повинна підписати договір ООН про заборону ядерної зброї по всьому світу.

"Результати опитування - це чітка вимога до уряду ФРН не розміщувати на території Німеччини ядерні ракети середньої дальності", - зазначив офіційний представник Greenpeace Крістоф фон Лівен. Для того, щоб переконливо виступати проти загрози застосування ядерної зброї, Німеччина повинна подбати про виведення всього розташованого на її території озброєння такого роду, підкреслив він.

З 50-х років США зберігає, за непідтвердженими даними, до 20 атомних бомб на військово-повітряній базі США Бюхель у федеральній землі Рейнланд-Пфальц.