Маас против одностороннего вывода ядерного оружия из Германии

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас агитирует за ядерное разоружение, но в то же время выступает против одностороннего вывода ядерного оружия из Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt.

"Нет никакой пользы от перемещения ядерного оружия из одной страны в другую. Если оно должно исчезнуть, то она должна исчезнуть везде", - ответил политик Cоциал-демократической партии на соответствующие требования, в частности, со стороны своей собственной партии.

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По его словам, для ядерного разоружения "необходимые соглашения на широкой основе, а не только с отдельными странами".

С 1950-х годов США сохраняет, по неподтвержденным данным, до 20 атомных бомб на военно-воздушной базе США Бюхель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.