В результаті ДТП за участю автобуса у Німеччині загинув літній чоловік, 23 особи поранені
Внаслідок серйозної аварії за участю автобуса на головному вокзалі німецього міста Вісбаден від отриманих травм помер 85-річний чоловік.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.
За даними поліції, чоловік помер у лікарні в п'ятницю після того, як був збитий автобусом.
В цілому в результаті аварії постраждали 23 людини, троє з них у важкому стані.
Причина інциденту поки не відома.
"Це міг бути технічний дефект або людська помилка. Ми поки не можемо цього сказати", - заявила прессекретар поліції Вісбадена в п'ятницю вранці.
Згідно з попередніми висновками, водій зупинився перед головним вокзалом Вісбадена, щоб дати пасажирам можливість сісти і вийти, але потім виїхав на смугу зустрічного руху.
Автобус зіткнувся з трьома зустрічними автомобілями. Водії цих машин отримали незначні травми.
Потім автобус зіткнувся ще з трьома зустрічними автомобілями. Два водії отримали легкі поранення, а один - серйозні.
Згодом, за даними поліції, автобус зіткнувся з задньою частиною припаркованого автобуса, водій якого отримав серйозні травми. Дев'ять пасажирів також отримали легкі поранення.
Після цього автобус збив двох людей на автобусній зупинці, у тому числі 85-річного чоловіка, який згодом помер.
Сам водій автобуса отримав серйозні травми, а п'ятеро його пасажирів - легкі.
Масштабна операція на місці аварії тривала до пізньої ночі, що призвело до значного порушення руху транспорту.