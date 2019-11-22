В результаті ДТП за участю автобуса у Німеччині загинув літній чоловік, 23 особи поранені

Внаслідок серйозної аварії за участю автобуса на головному вокзалі німецього міста Вісбаден від отриманих травм помер 85-річний чоловік.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

За даними поліції, чоловік помер у лікарні в п'ятницю після того, як був збитий автобусом.

В цілому в результаті аварії постраждали 23 людини, троє з них у важкому стані.

Причина інциденту поки не відома.

"Це міг бути технічний дефект або людська помилка. Ми поки не можемо цього сказати", - заявила прессекретар поліції Вісбадена в п'ятницю вранці.

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Згідно з попередніми висновками, водій зупинився перед головним вокзалом Вісбадена, щоб дати пасажирам можливість сісти і вийти, але потім виїхав на смугу зустрічного руху.

Автобус зіткнувся з трьома зустрічними автомобілями. Водії цих машин отримали незначні травми.

Потім автобус зіткнувся ще з трьома зустрічними автомобілями. Два водії отримали легкі поранення, а один - серйозні.

Згодом, за даними поліції, автобус зіткнувся з задньою частиною припаркованого автобуса, водій якого отримав серйозні травми. Дев'ять пасажирів також отримали легкі поранення.

Після цього автобус збив двох людей на автобусній зупинці, у тому числі 85-річного чоловіка, який згодом помер.

Сам водій автобуса отримав серйозні травми, а п'ятеро його пасажирів - легкі.

Масштабна операція на місці аварії тривала до пізньої ночі, що призвело до значного порушення руху транспорту.