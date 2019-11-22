В результате ДТП с участием автобуса в Германии погиб пожилой мужчина, 23 человека ранены

В результате серьезной аварии с участием автобуса на главном вокзале немецкого города Висбаден от полученных травм скончался 85-летний мужчина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

По данным полиции, мужчина умер в больнице в пятницу после того, как был сбит автобусом.

В целом в результате аварии пострадали 23 человека, трое из них в тяжелом состоянии.

Причина инцидента пока не известна.

"Это мог быть технический дефект или человеческая ошибка. Мы пока не можем этого сказать", - заявила пресс-секретарь полиции Висбадена в пятницу утром.

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Согласно предварительным выводам, водитель остановился перед главным вокзалом Висбадена, чтобы дать пассажирам возможность сесть и выйти, но потом выехал на полосу встречного движения.

Автобус столкнулся с тремя встречными автомобилями. Водители этих машин получили незначительные травмы.

Затем автобус столкнулся еще с тремя встречными автомобилями. Два водителя получили легкие ранения, а один - серьезные.

Впоследствии, по данным полиции, автобус столкнулся с задней частью припаркованного автобуса, водитель которого получил серьезные травмы. Девять пассажиров также получили легкие ранения.

После этого автобус сбил двух человек на автобусной остановке, в том числе 85-летнего мужчину, который впоследствии скончался.

Сам водитель автобуса получил серьезные травмы, а пятеро его пассажиров - легкие.

Масштабная операция на месте аварии продолжалась до поздней ночи, что привело к значительному нарушению движения транспорта.