Скандал у Сербії: президент визнав, що сербська зброя могла опинитися на Донбасі

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна не продавала зброю в Україну, однак визнав, що сербські мінометні снаряди могли опинитися на Донбасі шляхом реекспорту.

Про це він заявив у суботу в Північній Македонії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сербський портал N1info.

"Вони (опозиція – ред..) звинуватили нас у вбивстві російських дітей в Донецьку і Луганську, бо ми продаємо зброю в Україну. Вони хочуть погіршення відносин між нашою країною і Росією. Вони показали документ, який має продемонструвати вину Сербії" - сказав Вучич, коментуючи оприлюднені опозиціонеркою Марінікою Тепич документи про зустріч представника України з представниками сербськоговійськового заводу "Крушик".

Згідно із оприлюдненими Тепич даними, сербська компанія "Техноремонт" купила партію мін виробництва заводу "Крушик" у продавця Jugoimport SDPR, продала їх польській компанії Nattan, представником якої фактично був громадянин України Віталій Дементьєв, а вже потім боєприпаси потрапили в Україну.

Вучич заявив, що міністерство торгівлі Сербії дозволило компанії "Техноремонт" продати зброю польській компанії Nattan, яка у документах, оприлюднених опозиціонеркою, названа кінцевим отримувачем зброї.

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Сербський президент запевнив, що хоча все було зроблено відповідно до закону і угода "була чиста, як сльоза", однак сербські спецслужби попередили Службу зовнішньої розвідки Росії про можливий реекспорт озброєння в Україну.

Вучич також розповів, що до Безпеково-інформаційного агентства Сербії викликали власника компанії "Техноремонт" і казали йому "не гратися та не експортувати в Україну, не загрожувати відносинам з Росією".

Варто зазначити, що у Сербії не має законодавчих обмежень на експорт зброї в Україну, однак факт появи такої зброї на Донбасі створює проблеми для Александара Вучича через тісні зв'язки між Белградом і Москвою.

Раніше болгарська антизахідна розслідувачка Діляна Гайтанджиєва заявила, що українські військові на Донбасі, ймовірно, використовують зброю з Сербії попри те, що країна офіційно не експортувала озброєння до України.

22 листопада міністр внутрішніх справ Сербії Небойша Стефанович заявив, що Сербія не експортує зброю в Україну і не продавала міни для використання у бойових діях на Донбасі.

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