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У Меркель і Макрона сталася перепалка за обідом - ЗМІ

Понеділок, 25 листопада 2019, 17:57

На урочистому банкеті, присвяченому 30-річчю падіння Берлінської стіни, між президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель відбулася знакова розмова, яка характеризує відносини двох лідерів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.

"Я розумію ваше прагнення до руйнівної політики. Але я втомилася збирати осколки. Раз по раз мені доводиться склеювати розбиті вами чашки, щоб ми змогли сісти і разом випити чаю", - сказала Меркель.

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Макрон в свою чергу відповів їй, що не може приїхати на саміт НАТО в Лондоні і робити вигляд, що нічого не відбувається. Йшлося насамперед про його ставлення до дій Туреччини і США в Сирії.

Раніше на початку листопада в інтерв'ю The Economist Макрон констатував "смерть мозку" НАТО. Меркель назвала його слова "різкими" і заявила, що не поділяє цю точку зору.

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