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У Меркель и Макрона произошла перепалка за обедом – СМИ

Понедельник, 25 ноября 2019, 17:57

На торжественном банкете, посвященном 30-летию падения Берлинской стены, между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель произошел знаковый разговор, который характеризует отношения двух лидеров.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times.

"Я понимаю ваше стремление к разрушительной политике. Но я устала собирать осколки. Раз за разом мне приходится склеивать разбитые вами чашки, чтобы мы смогли сесть и вместе выпить чаю", - сказала Меркель.

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Макрон в свою очередь ответил ей, что не может приехать на саммит НАТО в Лондоне и делать вид, что ничего не происходит. Речь шла прежде всего о его отношении к действиям Турции и США в Сирии.

Ранее в начале ноября в интервью The Economist Макрон констатировал "смерть мозга" НАТО. Меркель назвала его слова "резкими" и заявила, что не разделяет эту точку зрения.

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