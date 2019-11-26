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Кількість загиблих в результаті землетрусу в Албанії зросла до 5

Вівторок, 26 листопада 2019, 09:23

П’ять людей загинули в Албанії внаслідок потужного землетрусу, який стався сьогодні вранці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на албанське видання Faktor.

Тіла двох жінок були знайдені в завалах багатоквартирного будинку в північному містечку Тумана, а в Курбіні чоловік загинув після того як в стані паніки вистрибнув з балкона, також загинув водій авто, на яке впали шматки будівлі.

 

У місті Дуррес з-під завалів дістали тіло чоловіка, п'ятої жертви землетрусу.

 

Рятувальники розповіли, що однією із загиблих була літня жінка, яка встигла врятувати онука, накривши його своїм тілом.

Рятувальні операції тривають у кількох містах, у Дурресі і Тумані, які постраждали найбільше, до рятувальних робіт додатково залучили 300  військових.

Нагадаємо, потужний землетрус магнітудою 6,4 стався сьогодні вранці в Адріатичному морі поблизу узбережжя Албанії, і також відчувався у Косово та Греції.

У вересні в Албанії стався землетрус магнітудою 5,8, через який травмувалося 105 людей і сотні будинків були пошкоджені. Це був найпотужніший землетрус в Албанії за останні 30 років.

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