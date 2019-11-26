Кількість загиблих в результаті землетрусу в Албанії зросла до 5
П’ять людей загинули в Албанії внаслідок потужного землетрусу, який стався сьогодні вранці.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на албанське видання Faktor.
Тіла двох жінок були знайдені в завалах багатоквартирного будинку в північному містечку Тумана, а в Курбіні чоловік загинув після того як в стані паніки вистрибнув з балкона, також загинув водій авто, на яке впали шматки будівлі.
У місті Дуррес з-під завалів дістали тіло чоловіка, п'ятої жертви землетрусу.
Рятувальники розповіли, що однією із загиблих була літня жінка, яка встигла врятувати онука, накривши його своїм тілом.
Live from Albania now.— Elizana Xhameta (@elizanaxhameta) November 26, 2019
6.4 Richter #seismos #σεισμος #terremoto #Albania #Durres #Tirana #Δυρραχιο #Τιρανα #Αλβανια
🙏🙏🙏#PrayforAlbania pic.twitter.com/khOEbLe3Bc
Рятувальні операції тривають у кількох містах, у Дурресі і Тумані, які постраждали найбільше, до рятувальних робіт додатково залучили 300 військових.
Нагадаємо, потужний землетрус магнітудою 6,4 стався сьогодні вранці в Адріатичному морі поблизу узбережжя Албанії, і також відчувався у Косово та Греції.
У вересні в Албанії стався землетрус магнітудою 5,8, через який травмувалося 105 людей і сотні будинків були пошкоджені. Це був найпотужніший землетрус в Албанії за останні 30 років.