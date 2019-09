У Албанії стався найпотужніший землетрус за 30 років: десятки постраждалих

Землетрус магнітудою 5,6 та трохи слабший підземний поштовх після нього сколихнули албанське портове місто Дуррес у суботу, 21 вересня, розгойдуючи будинки там, а також, зокрема, в столиці Тирані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Міністерство оборони заявило, що це найпотужніший землетрус в Албанії за останні 30 років.

#Albania was struck by 5.6-magnitude earthquake today, the strongest in decades. Thoughts and prayers to those affected and all my family and friends back home. pic.twitter.com/YuVjyQYcO5