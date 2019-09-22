У Албанії стався найпотужніший землетрус за 30 років: десятки постраждалих

Землетрус магнітудою 5,6 та трохи слабший підземний поштовх після нього сколихнули албанське портове місто Дуррес у суботу, 21 вересня, розгойдуючи будинки там, а також, зокрема, в столиці Тирані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Міністерство оборони заявило, що це найпотужніший землетрус в Албанії за останні 30 років.

#Albania was struck by 5.6-magnitude earthquake today, the strongest in decades. Thoughts and prayers to those affected and all my family and friends back home. pic.twitter.com/YuVjyQYcO5 — Deni Hoxha (@Deni_Hoxha) September 21, 2019

"Всі наші сусіди вибігли з криком. Слава Богу, це тривало недовго - близько 20 секунд. Це був кошмар на 10 поверсі. Я не пам’ятаю потужнішого, ніж цей", - сказав 67-річний пенсіонер Агім в Тирані.

Міністр охорони здоров'я Огерта Манастирліу заявила, що 68 людей отримали допомогу внаслідок травм у Тирані та Дурресі. Більшість постраждалих - це люди, яки отримали травми, коли вибігали з домівок в паніці.

Багато з них були виписані після лікування, сказала вона.

"Менше людей приходить до лікарень (після першого поспіху)", - сказала Манастирліу журналістам.

У регіоні Тирани пошкоджені 48 будинків та три багатоквартирні будинки, а в регіоні Дуррес 42 будинки та чотири багатоквартирні будинки, заявила міністр оборони Олта Хачка на пресконференції.

"Найголовніше, що втрат серед людей немає", - додала вона.

В інших районах було пошкоджено двадцять будівель.

Раніше було підтверджено, що нафтові свердловини не пошкоджені.

Геологічна служба США дала землетрусу початкову магнітуду 5,6, в той час як Албанський інститут геологічних наук повідомив, що зареєстрував 5,8.

Один багатоквартирний будинок у Дурресі був сильно пошкоджений, тріщина по ньому сягає з шостого поверху аж до землі.