Число погибших в результате землетрясения в Албании возросло до пяти

Пять человек погибли в Албании в результате мощного землетрясения, которое произошло сегодня утром.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на албанское издание Faktor.

Тела двух женщин были найдены в завалах многоквартирного дома в северном городке Тумана, а в округе Курбин мужчина погиб, когда в состоянии паники выпрыгнул с балкона. Также погиб водитель автомобиля, на который упали обломки здания.

В городе Дуррес из-под завалов достали тело мужчины, пятой жертвы землетрясения.

Спасатели рассказали, что одной из погибших была пожилая женщина, которая успела спасти внука, накрыв его своим телом.

Спасательные операции продолжаются в нескольких городах, в Дурресе и Тумане, которые пострадали больше всего, к спасательным работам дополнительно привлекли 300 военных.

Напомним, мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло сегодня утром в Адриатическом море у побережья Албании, также толчки ощущались в Косове и Греции.

В сентябре в Албании произошло землетрясение магнитудой 5,8, в результате которого получили травмы 105 человек и сотни домов были повреждены. Это было самое мощное землетрясение в Албании за последние 30 лет.