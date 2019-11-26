Число погибших в результате землетрясения в Албании возросло до пяти
Пять человек погибли в Албании в результате мощного землетрясения, которое произошло сегодня утром.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на албанское издание Faktor.
Тела двух женщин были найдены в завалах многоквартирного дома в северном городке Тумана, а в округе Курбин мужчина погиб, когда в состоянии паники выпрыгнул с балкона. Также погиб водитель автомобиля, на который упали обломки здания.
В городе Дуррес из-под завалов достали тело мужчины, пятой жертвы землетрясения.
Спасатели рассказали, что одной из погибших была пожилая женщина, которая успела спасти внука, накрыв его своим телом.
Live from Albania now.— Elizana Xhameta (@elizanaxhameta) November 26, 2019
6.4 Richter #seismos #σεισμος #terremoto #Albania #Durres #Tirana #Δυρραχιο #Τιρανα #Αλβανια
🙏🙏🙏#PrayforAlbania pic.twitter.com/khOEbLe3Bc
Спасательные операции продолжаются в нескольких городах, в Дурресе и Тумане, которые пострадали больше всего, к спасательным работам дополнительно привлекли 300 военных.
Напомним, мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло сегодня утром в Адриатическом море у побережья Албании, также толчки ощущались в Косове и Греции.
В сентябре в Албании произошло землетрясение магнитудой 5,8, в результате которого получили травмы 105 человек и сотни домов были повреждены. Это было самое мощное землетрясение в Албании за последние 30 лет.