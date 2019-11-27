Польці може загрожувати 3 роки в'язниці за відео із ксенофобськими образами українки
Районна прокуратура в Ольштині 25 листопада почала розслідування у справі молодої жінки, яка оприлюднила відео з ксенофобськими образами на адресу українки, що їхала з нею в потязі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN.
Розслідування стосується публічної образи через інтернет невідомої на цей час громадянки української національності та українського населення, заявив Кшиштоф Стодольний, прессекретар районної прокуратури в Ольштині у вівторок.
Прокуратура збирає додаткові докази у справі. Польській громадянці може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі до 3 років.
Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині раніше відсторонив її від навчання.
Підставою для відсторонення стало відео, яке дівчина, студентка медичного напрямку, сама розмістила в інтернеті. На камеру вона скаржилась на українку, яка зіпсувала їй поїздку, бо зайняла місце в потязі.