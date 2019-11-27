Польке может грозить 3 года тюрьмы за видео с ксенофобскими оскорблениями украинки

Районная прокуратура в Ольштыне 25 ноября начала расследование по делу молодой женщины, которая обнародовала видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки, ехавшей с ней в поезде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN.

Расследование касается публичного оскорбления через интернет неизвестной в настоящее время гражданки украинской национальности и украинского населения, заявил Кшиштоф Стодольный, пресс-секретарь районной прокуратуры в Ольштыне, во вторник.

Читайте также С начала года Польша предоставила убежище 18 гражданам Украины

Прокуратура собирает дополнительные доказательства по делу. Польской гражданке грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет.

Варминско-Мазурский университет в Ольштыне ранее отстранил ее от учебы.

Основанием для отстранения стало видео, которое девушка, студентка медицинского направления, сама разместила в интернете. На камеру она жаловалась на украинку, которая испортила ей поездку, потому что заняла место в поезде.