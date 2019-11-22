Від початку року Польща надала притулок 18 громадянам України

За перші три квартали 2019 року клопотання про надання статусу біженця або міжнародного захисту у Польщі подали понад 2,9 тис. іноземців, що на 5% менше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Про це заявив речник Управління з питань іноземців Якуб Дудзяк, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Статус біженця або додатковий захист отримали 217 осіб, натомість відмови отримали майже 1,3 тис. іноземців. Розгляд ще 1,5 тис. проваджень був скасований.

Статус біженця або додатковий захист у Польщі за три квартали цьогоріч отримали 67 громадян Росії, 37 громадян Туреччини, 18 громадян України і 18 громадян Таджикистану.

За аналогічний період відмови отримали 718 громадян Росії, 257 громадян України і 54 громадяни Таджикистану.

Розгляд 1,5 тис. справ (здебільшого від громадян Росії) був припинений у ситуаціях, коли іноземець виїжджав з Польщі, не чекаючи на рішення, найчастіше на Захід Європи.

За інформацією Управління з питань іноземців, у першій "п'ятірці" найбільш представлених країн походження іноземців, які претендували на міжнародний захист, були: Росія - 1860 осіб, Україна - 345 осіб, Таджикистан - 77 осіб, Туреччина - 75 осіб та Афганістан - 52 особи.

Раніше польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, виправдовуючи перед ЄС відмову приймати шукачів притулку з країн Африки та Близького Сходу, заявив, що 1,5 млн українців у Польщі не зареєструвались біженцями тільки тому, що "у Польщі легко знайти роботу".

Українська сторона спростовувала ці заяви. Зокрема, посольство України в Польщі оприлюднювало заяву про "реальну кількість українських біженців", у якій ідеться, що за 10 місяців 2017 року польська влада надала статус біженця 56 громадянам України.

2018 року 95 громадян України отримали статус біженця у Польщі.