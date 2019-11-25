В Польщі студентку відсторонили за ксенофобські образи українки

Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині відсторонив від навчання студентку, яка оприлюднила відео з ксенофобськими образами на адресу українки, що їхала з нею в потязі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Wprost.

Підставою для відсторонення стало відео, яке дівчина, студентка медичного напрямку, сама розмістила в інтернеті минулого тижня. На камеру вона скаржилась на українку, яка зіпсувала їй поїздку, бо зайняла місце в потязі.

"Вчора українська кур*а, так звана є**на прибиральниця, зайняла моє місце в потязі, і взагалі, за***ла увесь, кур*а, відсік, щоб ніхто не міг сісти. Вона купила тільки одне місце, а я заплатила за два, щоб було місце для ніг, тому що я можу собі це дозволити…

Досить того, що вона була товста, але ще в неї була велика валіза, і вона нічого не розуміла", - скаржилась дівчина на відео, яке набрало понад 58 тисяч переглядів на каналі tvolsztyncompl в YouTube.

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"Я мала б піти до кондуктора, але я добра до тварин. Тільки не до таких, тому наступного разу не буду. Є**ь тих українських сте*в, бо ненавиджу їх… Ця жінка - дурна прибиральниця, так що ієрархії треба дотримуватись", - сказала вона.

В університеті заявили, що вирішили негайно відсторонити студентку після "обурливої заяви" на адресу українців.

"В прокуратуру також було направлено повідомлення про можливе скоєння злочину, і в університеті було порушено дисциплінарне провадження", - додали у навчальному закладі.

"В університеті немає і ніколи не буде місця для проявів расистської, ксенофобської або зневажливої поведінки щодо осіб різної статі, раси, етнічної приналежності, національності, релігії, віросповідання, переконань, інвалідності, віку, сексуальної орієнтації чи знедолених", – сказано в заяві.

У відповідь на скандал дівчина записала ще одне відео, у якому запевнила, що не підтримує націоналізм чи дискримінацію, та назвала інцидент "жартом". "Вибачте, я не думала, я просто дурепа", - сказала вона.