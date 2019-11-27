Путін поки не планує візиту до Польщі на річницю визволення Освенцима
Президент Росії Владімір Путін не планує візит до Польщі у січні 2020 року на заходи з нагоди 75-річчя визволення концтабору в Освенцимі.
Про це заявив журналістам прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.
"Такий захід зараз не числиться в графіку Путіна", - сказав він.
Пєсков нагадав, що Путін вже відвідував Освенцим в 2005 році.
"Ми завжди згадуємо про цю дату, згадуємо в тому числі про роль Червоної Армії", - додав він.
Раніше у президента Польщі заявили, що Владіміру Путіну буде направлено запрошення на відзначення 75-ї річниці визволення німецького концтабору Аушвіц-Біркенау на початку 2020 року.
"Факт звільнення табору радянськими військами історичний, незаперечний і тут ця співпраця і бажання з нашого боку абсолютні" - зазначив речник президента Польщі Блажей Спихальський.
Варто зазначити, що у 2015 році Путіну не надсилали запрошення на урочистості до 70-ї річниці звільнення концтабору.