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Меркель вперше за 14 років на посаді відвідає колишній концтабір Аушвіц

Четвер, 21 листопада 2019, 15:55

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель планує відвідати колишній нацистський табір смерті Аушвіц вперше за 14 років свого перебування на цій посаді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Ангела Меркель прийняла запрошення відвідати 10-ту річницю заснування фонду "Аушвіц-Біркенау" 6 грудня.

Офіс Меркель підтвердив, що візит запланований, але відмовився уточнити дату, оскільки її оголошують, як правило, тільки за тиждень до події.

Минулого місяця Всесвітній єврейський конгрес нагородив Меркель премією Теодора Герцля за її зусилля з розвитку єврейського життя в Німеччині і підтримку держави Ізраїль.

Нацистська Німеччина знищила понад 1 мільйон людей в Аушвіц-Біркенау в окупованій Польщі під час Другої світової війни, більшість з них євреї, перевезені туди з усієї Європи.

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