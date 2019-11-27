Путин пока не планирует визит в Польшу на годовщину освобождения Освенцима
Президент России Владимир Путин не планирует визит в Польшу в январе 2020 года на мероприятия по случаю 75-летия освобождения концлагеря в Освенциме.
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.
"Такое мероприятие пока не значится в графике Путина", - сказал он.
Песков напомнил, что Путин уже посещал Освенцим в 2005 году.
"Мы всегда вспоминаем об этой дате, вспоминаем в том числе о роли Красной Армии", - добавил он.
Ранее у президента Польши заявили, что Владимиру Путину будет направлено приглашение на 75-ю годовщину освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в начале 2020 года.
"Факт освобождения лагеря советскими войсками – исторический, неоспоримый, и здесь это сотрудничество и желание с нашей стороны абсолютны", - отметил представитель президента Польши Блажей Спыхальский.
Стоит отметить, что в 2015 году Путину не присылали приглашения на торжества к 70-й годовщине освобождения концлагеря.