ЗМІ: Угорщина хоче пом'якшити ядерні правила ЄС, бо "Росатом" не відповідає чинним

Угорщина подала на розгляд Європейської комісії законодавчий проєкт із внесення змін до регламентів ядерної безпеки країни. Послаблення регуляцій потрібне, щоб їхні вимоги міг задовольнити 12-мільярдний проєкт із розширення АЕС Пакш російським державним "Росатомом".

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це заявили вісім джерел.

Угорщина хоче розширити свою 2-гігаватну атомну електростанцію Пакш з двома реакторами російського виробництва, кожен потужністю 1,2 гігавата.

Права на реалізацію проєкту в 2014 році без тендеру надали "Росатому". Часто цей факт наводять як доказ теплих зв’язків між прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та російським президентом Владіміром Путіним.

Однак "Росатом" не відповідає критеріям безпеки ЄС та Угорщини, затримавши проєкт на кілька років, а уряди Росії та Угорщини хочуть пришвидшити його реалізацію.

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Відповідно до пропонованих нових правил, заявки на отримання ліцензій на будівництво отвору для реактора та оточуючої ізоляційної стінки можуть розглядатися до того, як весь проєкт отримає зелене світло. Це суперечить чинному протоколу, який дозволяє розглядати часткові ліцензії лише після отримання ліцензії на будівництво.

Найвищий угорський урядовець, відповідальний за енергетичну політику, державний секретар міністерства технологій Пeтер Кадер'як, підтвердив, що уряд працює з Європейською комісією над зміною правил будівництва АЕС.

"Ми шукаємо способи скоротити час виконання проєкту якомога коротше, повністю дотримуючись ядерної безпеки", - сказав він. "Це пояснює цей проєкт змін".

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Угорщина хоче відтермінувати поточну дату початку платежів (2026 рік), яка була визначена при початковому задумі проєкту.

Росія хоче уникнути сплати штрафу за прострочення - відклавши термін завершення роботи до 2029 року, а Угорщина полегшить регуляторні перешкоди, такі як ця, кажуть джерела.

Джерело в ЄС також підтвердило, що Єврокомісія проводить оцінку угорського проєкту в контексті останньої Директиви ЄС про ядерну безпеку, додавши, що у неї були три місяці, щоб скласти рекомендації, а дедлайн ще не настав.