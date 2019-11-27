СМИ: Венгрия хочет смягчить ядерные правила ЕС, потому что им не соответствует "Росатом"

Венгрия подала на рассмотрение Европейской комиссии законодательный проект по внесению изменений в регламенты ядерной безопасности страны. Ослабление регуляций нужно, чтобы их требования мог удовлетворить 12-миллиардный проект по расширению АЭС Пакш российским государственным "Росатомом".

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом заявили восемь источников.

Венгрия хочет расширить свою 2-гигаваттного атомную электростанцию ​​Пакш двумя реакторами российского производства, каждый мощностью 1,2 гигаватт.

Права на реализацию проекта в 2014 году без тендера предоставили "Росатому". Часто этот факт приводят в доказательство теплых связей между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и российским президентом Владимиром Путиным.

Однако "Росатом" не соответствует критериям безопасности ЕС и Венгрии, чато задерживает проект на несколько лет, а правительства России и Венгрии хотят ускорить его реализацию.

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В соответствии с предлагаемыми новыми правилами, заявки на получение лицензий на строительство отверстия для реактора и окружающей изоляционной стенки могут рассматриваться до того, как весь проект получит зеленый свет. Это противоречит действующему протоколу, который позволяет рассматривать частичные лицензии только после получения лицензии на строительство.

Самый высокий венгерский чиновник, ответственный за энергетическую политику, государственный секретарь министерства технологий Пeтер Кадерьяк, подтвердил, что правительство работает с Европейской комиссией над изменением правил строительства АЭС.

"Мы ищем способы сократить время выполнения проекта как можно короче, полностью соблюдая ядерную безопасность", - сказал он. "Это объясняет этот проект изменений".

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Венгрия хочет отсрочить текущую дату начала платежей (2026 год), которая была определена при первоначальном замысле проекта.

Россия хочет избежать уплаты штрафа за просрочку - отложив срок завершения работы до 2029 года, а Венгрия облегчит регуляторные препятствия, такие как эта, говорят источники.

Источник в ЕС также подтвердил, что Еврокомиссия проводит оценку венгерского проекта в контексте последней Директивы ЕС о ядерной безопасности, добавив, что у нее было три месяца, чтобы составить рекомендации, а дедлайн еще не наступил.