Іран заявив про нарощення темпів виробництва збагаченого урану

Іран у понеділок заявив про пришвидшення темпів виробництва збагаченого урану на порушення ядерного договору зі світовими державами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Глава ядерної програми Ірану оголосив, що Тегеран сьогодні експлуатує 60 передових центрифуг IR-6, заборонених міждержавною ядерною угодою, з якої раніше вийшли США. Це означає, що сьогодні Іран використовує вдвічі більше передових центрифуг, ніж це було відомо раніше.

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Заява Алі Акбара Салехі прозвучала на державному телебаченні у день відзначення 40-річчя захоплення посольства США в Тегерані.

Центрифуга IR-6 може виробляти збагачений уран в 10 разів швидше, ніж IR-1 першого покоління, які були дозволені угодою.

Ядерна угода накладала обмеження на Іран і дозволяла йому використовувати тільки 5060 центрифуг першого покоління IR-1 для збагачення урану шляхом швидкого обертання гексафториду урану.

Раніше експерти передбачали, що Ірану знадобиться рік, аби отримати достатньо матеріалів для того, щоб виготовити ядерну зброю, якщо він цього забажає. Запустивши ці вдосконалені центрифуги, Іран зможе досягти цієї мети швидше.

Також Салехі сказав, що Тегеран працює над прототипом центрифуги, яка є у 50 разів швидшою за ті, що дозволяє міждержавна ядерна угода. Салехі каже, що прототип називається IR-9 і що він буде в 50 разів швидшим за IR-1 першого покоління.