Иран заявил об увеличении темпов производства обогащенного урана

Иран в понедельник заявил об ускорении темпов производства обогащенного урана в нарушение ядерного договора с мировыми державами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Глава ядерной программы Ирана объявил, что Тегеран сегодня эксплуатирует 60 передовых центрифуг IR-6, запрещенных межгосударственным ядерным соглашением, из которого ранее вышли США. Это означает, что сегодня Иран использует вдвое больше передовых центрифуг, чем было известно ранее.

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Заявление Али Акбара Салехи прозвучало на государственном телевидении в день празднования 40-летия захвата посольства США в Тегеране.

Центрифуга IR-6 может производить обогащенный уран в 10 раз быстрее, чем IR-1 первого поколения, которые были разрешены соглашением.

Ядерное соглашение накладывало ограничения на Иран и позволяло ему использовать только 5060 центрифуг первого поколения IR-1 для обогащения урана путем быстрого вращения гексафторида урана.

Ранее эксперты предполагали, что Ирану потребуется год, чтобы получить достаточно материалов для того, чтобы изготовить ядерное оружие, если он того пожелает. Запустив эти усовершенствованные центрифуги, Иран сможет достичь этой цели быстрее.

Салехи сказал также, что Тегеран работает над прототипом центрифуги, которая в 50 раз быстрее разрешенных межгосударственным ядерным соглашением. Салехи говорит, что прототип называется IR-9 и он будет в 50 раз быстрее IR-1 первого поколения.