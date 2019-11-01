США ввели санкції проти будівельного сектора Ірану

Сполучені Штати запровадили санкції проти будівельного сектора Ірану, а також встановили низку обмежень на поставки матеріалів, які можуть використовуватися в ядерній програмі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Держдепу США.

"Держсекретар прийняв одночасно два рішення, які мають наслідки з точки зору санкцій. Одне з них позначає будівельний сектор Ірану як контрольований прямо або побічно Корпусом вартових ісламської революції, а інше - виділяє чотири стратегічних матеріали, які використовуються в іранській ядерній, військовій програмах, а також програмі створення балістичних ракет", - йдеться в заяві.

США ввели заборону на поставки до Ірану необроблених або напівоброблених металів, графіту, вугілля, а також програмного забезпечення для будівельного сектора.

Друга заборона стосується продажу певних видів сталевих труб і фольги незалежно від кінцевого призначення.

"Цими діями Сполучені Штати продовжують кампанію із максимізації економічного тиску на іранський режим. Ця кампанія спрямована на те, щоб докорінно змінити поведінку іранського режиму, заблокувати всі шляхи до ядерної зброї і покласти край державному фінансуванню тероризму та регіональної зловмисної діяльності Ірану", - відзначили в Держдепі.