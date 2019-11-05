Іран зробив крок до виходу з ядерної угоди

Іран почне наповнювати урановим газом понад тисячу центрифуг на укріпленому ядерному об'єкті, побудованому всередині гори, заявив президент країни у вівторок.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на АР.

Це четвертий крок Тегерана в бік виходу з ядерної угоди зі світовими державами, оскільки президент США Дональд Трамп відмовився від пакту понад рік тому.

Оголошення президента Хасана Рухані означає, що іранський ядерний об'єкт "Фордо", оприлюднений лише 10 років тому, знову стане активним атомним майданчиком, а не дослідницьким об'єктом, як це передбачено угодою 2015 року. Держдепартамент днями оголосив, що продовжить виняток, який дозволяє російській державній ядерній компанії "Росатом" здійснювати роботу на майданчику.

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1044 центрифуги Fordo раніше були порожніми в рамках угоди. Рухані пригрозив вивести Іран з угоди на початку січня 2020 року.

"Ми усвідомлюємо їхню чутливість до об'єкта Fordo і цих центрифуг", - сказав Рухані у прямому телевізійному зверненні. "У той же час ми не можемо терпіти одностороннього виконання наших зобов'язань та жодних зобов'язань з їхнього боку".