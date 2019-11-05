Иран сделал шаг к выходу из ядерного соглашения

Иран начнет наполнять урановым газом более тысячи центрифуг на укрепленном ядерном объекте, построенном внутри горы, заявил президент страны во вторник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Это четвертый шаг Тегерана навстречу выходy из ядерной сделки с мировыми державами, поскольку президент США Дональд Трамп отказался от пакта более года назад.

Объявления президента Хасана Рухани означает, что иранский ядерный объект "Фордо", обнародованный лишь 10 лет назад, снова станет активной атомной площадкой, а не исследовательским объектом, как это предусмотрено соглашением 2015 года.

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Госдепартамент на днях объявил, что продолжит исключение, позволяющее российской государственной ядерной компании "Росатом" осуществлять работу на площадке.

1044 центрифуги Fordo ранее были пустыми в рамках соглашения. Рухани пригрозил вывести Иран из соглашения в начале января 2020 года.

"Мы осознаем их чувствительность к объекту Fordo и этих центрифугам", - сказал Рухани в прямом телевизионном обращении. "В то же время мы не можем терпеть одностороннего выполнения наших обязательств и никаких обязательств с их стороны".