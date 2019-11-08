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США обдумывают санкции против Сербии из-за соглашения с РФ о вооружении

Пятница, 8 ноября 2019, 16:39

Министр иностранных дел Сербии выразил надежду, что США не введут санкции против балканской страны. 8 ноября он встретился с американским должностным лицом, ответственным за эмбарго против государств, которые покупают оружие в России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет АР.

Томас Зежецкий, посол Бюро по вопросам международной безопасности и нераспространения Государственного департамента США, в пятницу провел переговоры с сербскими чиновниками, акцентируя внимание на недавнем поспешном вооружении Сербии Россией.

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Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил после переговоров, что Сербии "нечего скрывать".

Зежецкий не выступал, но посольство США в Белграде ранее призывало против "соглашений с Россией, которые угрожают введением санкций".

Как известно, Россия сообщила, что передаст Сербии зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" в ближайшие месяцы.

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