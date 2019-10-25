Сербія увійшла до зони вільної торгівлі з Євразійським економічним союзом

Прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч в Москві підписала Угоду про вільну торгівлю з Євразійським економічним союзом і його державами-членами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PTC.

З угодою про вільну торгівлю з ЄАЕС Сербія зможе експортувати майже 100% продукції без сплати митних зборів в Росію, Казахстан, Білорусь, Вірменію і Киргизстан.

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Крім іншого, Сербія зможе експортувати без мит 2000 тонн сигарет, 400 тонн коров'ячого сиру, необмежений експорт овечого та козячого сиру, а також 90 000 літрів вина.

За угодою зберігається мито на вивезення автомобілів з Сербії.

Брнабіч заявила, що ця угода не є проблемою у відносинах з ЄС і Брюссель підтвердив що, це економічна, а не політична угода.

"Ми маємо право укладати угоди про вільну торгівлю з міжнародними організаціями та окремими країнами до вступу в ЄС. Потім ми повинні розірвати угоди з усіма третіми країнами та іншими організаціями", - сказала вона.

Однією з умов підписання Угоди про вільну торгівлю з ЄАЕС було підписання фітосанітарної угоди, що регулює експорт продуктів рослинного походження в ЄАЕС.

Минулого року товарообіг Сербії з п'ятьма державами-членами Євразійського союзу склав $3,4 мільярда.

Євразійський економічний союз був створений 1 січня 2015 року за пропозицією президента Росії Владіміра Путіна. Валовий внутрішній продукт в ЄАЕС становить $1,9 трлн, або 3,2% світового ВВП, а безробіття - 5,4%.