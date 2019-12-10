Уряд Фінляндії очолила наймолодша у світі прем’єрка

Парламент Фінляндії затвердив призначення Санни Марін на посаді прем’єр-міністра.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Yle.

За призначення Марін проголосували 99 депутатів, проти висловилися 77 законодавців, 30 депутатів були відсутні при голосуванні.

Санна Марін

Сьогодні президент Фінляндії Саулі Нііністьо призначить новий уряд на чолі із Марін, яка до цього очолювала Міністерство транспорту та зв’язку. У 34 роки вона стала наймолодшою главою уряду у світі.

Уперше Фінляндією буде керувати "жіноча п’ятірка" - лідери всіх інших партій, що належать до коаліції, також жінки.

Колишній прем'єр Антті Ріннe 3 грудня подав у відставку після того, як партія "Центр" заявила, що втратила довіру до нього після низки потужних страйків у країні.