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Правительство Финляндии возглавила самая молодая в мире премьерка

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Правительство Финляндии возглавила самая молодая в мире премьерка

Вторник, 10 декабря 2019, 14:58

Парламент Финляндии утвердил назначение Санны Марин на должность премьер-министра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

За назначение Марин проголосовали 99 депутатов, против высказались 77 законодателей, 30 депутатов отсутствовали при голосовании.

Санна Марін
Санна Марин

Сегодня президент Финляндии Саули Ниинистьо назначит новое правительство во главе с Марин, которая до этого возглавляла Министерство транспорта и связи. В 34 года она стала самой молодой главой правительства в мире.

Впервые Финляндией будет управлять "женская пятерка" - лидеры всех партий, относящихся к коалиции, – также женщины.

Бывший премьер Антти Риннe 3 декабря подал в отставку после того, как партия "Центр" заявила, что утратила доверие к нему после ряда крупных забастовок в стране.

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