Прем'єр-міністр Фінляндії подав у відставку

Прем'єр-міністр Фінляндії Антті Рінне у вівторок подав президенту країни прохання про відставку свого уряду і президент Нііністьо прийняв його.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Helsingin Sanomat.

Рінне вирішив піти у відставку після того, як його партнер по коаліції, Центристська партія, заявила про втрату довіри до прем'єр-міністра, лідера соціал-демократів.

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Уряд Рінне тривалий час критикували у зв'язку із страйком поштової служби, який також поширився на національну авіакомпанію Finnair та інші галузі. Минулого тижня у відставку пішла міністр з питань управління держкомпаніями, яку звинуватили у недотриманні інструкції про управління держкомпаніями.

"Зі свого боку я хочу подякувати за короткий, але дуже напружений період співпраці, який, я думаю, пройшов дуже добре", - сказав Нііністьо, приймаючи прохання Рінне про відставку.

За даними фінських ЗМІ, найвірогіднішим наступником Рінне стане міністр транспорту і зв'язку Санна Марін. Вона вже заявила, що готова обійняти пост прем'єра.

Депутат Антті Ліндман також є ймовірним кандидатом на пост прем'єра.

Зауважимо, до кінця року Фінляндія головує у Раді Євросоюзу, відіграючи центральну роль в ухваленні ключових рішень блоку.