Берлін: стандартну угоду про торгівлю між ЄС та Британією реально укласти у 2020 році

Німеччина впевнена, що ЄС та Велика Британія можуть домовитися про обмежену угоду про вільну торгівлю до кінця 2020 року, якщо обидві сторони дотримуватимуться стандартного шаблону.

Про це заявив високопоставлений представник німецького уряду, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

"Ми вже показали, що ви можете домовитись про багато речей за короткий час, якщо ставите перед собою чіткі цілі", - сказав чиновник під час брифінгу в Берліні.

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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виключив прохання про продовження перехідного періоду, який повинен розпочатися після виходу країни з ЄС до 31 січня, що дає час укласти угоди до грудня 2020 року.

Німецький чиновник зазначив що це буде можливо, якщо Британія буде дотримуватися моделі існуючих торгових угод з ЄС і не вимагатиме конкретних пільг.

"Що стосується торговельної угоди, я вважаю, очевидно, що те, що в Брюсселі відоме як стандартна угода, про яку вже домовлялися в іншому контексті, можна домовитись порівняно швидко", - сказав він.

Він додав, що така типова угода може бути обмежена, оскільки "ви не можете домовитися про всі питання за цей порівняно короткий термін".

Високопоставлений дипломат з іншої країни ЄС також заявив сьогодні, що "доцільно" до кінця наступного року мати "принаймні базову" торгову угоду зі Сполученим Королівством, зазначивши, що не буде достатньо часу для великої, складної угоди.

І поняття стандартної угоди, і її обмежений характер суперечать цілі Джонсона - домовитись про амбітну торгову угоду "нульові тарифи, нульові квоти", що виходить далеко за рамки існуючих торгових угод ЄС з такими країнами, як Канада чи Сінгапур.

Більше того, головний переговорник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє наполягав на включенні в угоду принципу рівних умов, зобов’язуючи Британію дотримуватися правил ЄС щодо оподаткування, державної допомоги та екологічних та соціальних стандартів.

У проєкті тексту, який повинен бути прийнятий лідерами ЄС цього тижня, сказано: "Майбутні стосунки повинні будуватися на балансі прав та обов'язків та забезпечити рівні умови".