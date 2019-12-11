Берлин: стандартное соглашение о торговле между ЕС и Британией реально заключить в 2020 году

Германия уверена, что ЕС и Великобритания могут договориться об ограниченном соглашении о свободной торговле до конца 2020 года, если обе стороны будут придерживаться стандартного шаблона.

Об этом заявил высокопоставленный представитель немецкого правительства, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Мы уже показали, что вы можете договориться о многих вещах за короткое время, если ставите перед собой четкие цели", - сказал чиновник во время брифинга в Берлине.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон исключил просьбу о продлении переходного периода, который должен начаться после выхода страны из ЕС до 31 января, что дает время заключить сделку до декабря 2020 года.

Немецкий чиновник отметил что это будет возможно, если Великобритания будет придерживаться модели существующих торговых соглашений с ЕС и не потребует конкретных льгот.

"Что касается торгового соглашения, я считаю, очевидно, что, то, что в Брюсселе известно как стандартное соглашение, о котором уже договаривались в другом контексте, можно договориться сравнительно быстро", - сказал он.

Он добавил, что такая типичная сделка может быть ограничена, поскольку "вы не можете договориться обо всех вопросах за этот сравнительно короткий срок".

Высокопоставленный дипломат из другой страны ЕС также заявил, что "целесообразно" к концу следующего года иметь "по крайней мере базовое" торговое соглашение с Соединенным Королевством, отметив, что не будет достаточно времени для большой, сложной сделки.

И понятие стандартной сделки, и ее ограниченный характер противоречат цели Джонсона - договориться об амбициозном торговом соглашении "нулевые тарифы, нулевые квоты", выходящем за рамки существующих торговых соглашений ЕС с такими странами, как Канада или Сингапур.

Более того, главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье настаивал на включении в соглашение принципа равных условий, обязывающих Британию соблюдать правила ЕС о налогообложении, государственной помощи и экологических и социальных стандартах.

В проект текста, который должен быть принят лидерами ЕС на этой неделе, говорится: "Будущие отношения должны строиться на балансе прав и обязанностей и обеспечить равные условия".