У Естонії провалили вотум недовіри міністру, який образив фінську прем'єрку

Ініційований опозицією естонського парламенту вотум недовіри міністру внутрішніх справ Марту Хельме провалився.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За вотум недовіри у вівторок проголосували 44 депутати при 42 голосах "проти". Тих, що утримався не було, 13 з 99 присутніх в залі Рійгікогу депутатів не взяли участі в голосуванні.

Для прийняття вотуму недовіри необхідно, щоб його підтримав щонайменше 51 депутат парламенту.

Парламентська фракція Партії реформ вирішила в понеділок ініціювати вотум недовіри Хельме через його різкі висловлювання про новий уряд Фінляндії.

Хельме в неділю провів паралель зі словами Владіміра Леніна і дозволив собі порівняти голову уряду Санну Марін з продавчинею, яка стала прем'єр-міністром, а інших членів фінського уряду назвав вуличними активістами та неуками.

Пізніше він сказав, що журналісти витлумачили його заяву як таку, що принижує Марін, а це насправді це було "визнання того, що з низького соціального рівня можна піднятися на вершину політики".

Хельме вже неодноразово провокував скандали, наприклад, нещодавно він запропонував скасувати безвіз для України.