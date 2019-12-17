Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Назвали ім'я висланого з Німеччини шпигуна РФ: слід веде до Бундестагу

У Франції масштабний страйк проти пенсійної реформи

Уряд Британії змінив законопроєкт про Brexit, щоб завершити перехідний період в 2020 році

Білоруський "майор Мельниченко": експравоохоронець розповів про вбивства опонентів Лукашенка






У Естонії провалили вотум недовіри міністру, який образив фінську прем'єрку

Вівторок, 17 грудня 2019, 11:35

Ініційований опозицією естонського парламенту вотум недовіри міністру внутрішніх справ Марту Хельме провалився.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За вотум недовіри у вівторок проголосували 44 депутати при 42 голосах "проти". Тих, що утримався не було, 13 з 99 присутніх в залі Рійгікогу депутатів не взяли участі в голосуванні.

Для прийняття вотуму недовіри необхідно, щоб його підтримав щонайменше 51 депутат парламенту.

Читайте також
Лідер правих Естонії: якщо ми продовжимо завозити українців, то скоро будемо в меншості

Парламентська фракція Партії реформ вирішила в понеділок ініціювати вотум недовіри Хельме через його різкі висловлювання про новий уряд Фінляндії.

Хельме в неділю провів паралель зі словами Владіміра Леніна і дозволив собі порівняти голову уряду Санну Марін з продавчинею, яка стала прем'єр-міністром, а інших членів фінського уряду назвав вуличними активістами та неуками.

Пізніше він сказав, що журналісти витлумачили його заяву як таку, що принижує Марін, а це насправді це було "визнання того, що з низького соціального рівня можна піднятися на вершину політики".

Хельме вже неодноразово провокував скандали, наприклад, нещодавно він запропонував скасувати безвіз для України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Естонія
powered by lun.ua