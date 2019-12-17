В Эстонии провалили вотум недоверия оскорбившему финского премьера министру

Инициированный оппозицией эстонского парламента вотум недоверия министру внутренних дел Марту Хельме провалился.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

За вотум недоверия во вторник проголосовали 44 депутата при 42 голосах "против". Воздержавшихся не было, 13 из 99 присутствующих в зале Рийгикогу депутатов не приняли участия в голосовании.

Для принятия вотума недоверия необходимо, чтобы его поддержал по крайней мере 51 депутат парламента.

Парламентская фракция Партии реформ решила в понедельник инициировать вотум недоверия Хельме из-за его резких высказываний о новом правительстве Финляндии.

Хельме в воскресенье провел параллель со словами Владимира Ленина и позволил себе сравнить председателя правительства Санну Марин с продавщицей, которая стала премьер-министром, а других членов финского правительства назвал уличными активистами и невеждами.

Позже он сказал, что журналисты истолковали его заявление как такое, что унижает Марин, а это на самом деле это было "признание того, что с низкого социального уровня можно подняться на вершину политики".

Хельме уже неоднократно провоцировал скандалы, например, недавно он предложил отменить безвиз для Украины.