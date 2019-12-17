Сенат США затвердив санкції проти "Північного потоку-2"

Сенат США у вівторок, 17 грудня, схвалив закон про оборонний бюджет, який містить положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

У верхній палаті Конгресу США документ підтримали 86 голосами, 8 сенаторів виступили проти. Минулого тижня оборонний бюджет із положеннями про санкції щодо газопроводу затвердила Палата представників Конгресу США. Далі документ має підписати президент Дональд Трамп.

Читайте також У Конгресі США затвердили санкції проти Північного потоку-2: деталі рішення

Ухвалений документ передбачає запровадження санкцій проти компаній, причетних до прокладання трубопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Санкції діятимуть також у разі, якщо ці трубопроводні проєкти змінять назву чи будуть замінені іншими.

Санкції, згідно з документом, накладаються на судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів нижче рівня моря, а також на іноземних осіб, які свідомо продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для будівництва такого проєкту або сприяли оманливим або складним операціям для надання цих суден для будівництва згаданих газопроводів.

Серед обмежень, накладених цим рішенням, є заборона видачі американських віз та анулювання чинних віз для співробітників або співвласників компаній, що потрапили під ці санкції, а також заморожування майна та активів таких осіб на території США.

Не пізніше 60 днів з дня набрання чинності цим законом держсекретар та держказначейство спільно подають комітетам конгресу звіт, що визначає організації та осіб, що підпадають під такі санкції.

Компанії, долучені до побудови трубопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік", матимуть 30 днів після набуття законом чинності, щоби припинити діяльність, пов’язану із будівництвом трубопроводів.

Як повідомлялося, також у бюджет Пентагону заклали $300 млн на безпекову допомогу Україні.