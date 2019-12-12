У Конгресі США затвердили санкції проти Північного потоку-2: деталі рішення

Палата Представників американського конгресу затвердила закон про оборонний бюджет, додавши до нього положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".

Як повідомляє "Європейська правда", рішення ухвалили переважно більшістю голосів.

У нижній палаті оборонний бюджет підтримала двопартійна більшість – 337 з 435 конгресменів, із 48 голосами проти (в тому числі 41 демократ, 6 республіканців і один незалежний конгресмен). Рішення палати представників затверджує зміни до початкового проєкту оборонного бюджету, одна з яких – запровадження санкцій проти компаній, причетних до прокладання трубопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік"

Затверджений документ, що є у розпорядженні "Європейської правди", передбачає, що санкції діятимуть також у разі, якщо ці трубопроводні проєкти змінять назву чи будуть замінені іншими.

Санкції накладаються на:

1) судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів нижче рівня моря

2) іноземних осіб, які свідомо продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для будівництва такого проєкту або сприяли оманливим або складним операціям для надання цих суден для будівництва згаданих газопроводів.

Серед обмежень, накладених даним рішенням:

1) заборона видачі американських віз та анулювання чинних віз для співробітників або співвласників компаній, що потрапили під ці санкції

2) заморожування майна та активів таких осіб на території США.

Рішення, ухвалене Палатою представників, має пройти затвердження у Сенаті; очікується, що це відбудеться вже на початку наступного тижня. Далі його має підписати президент.

Не пізніше 60 днів з дня набрання чинності цим законом держсекретар та держказначейство спільно подають комітетам конгресу звіт, що визначає організації та осіб, що підпадають під такі санкції. Компанії, долучені до побудови трубопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік", матимуть 30 днів після набуття законом чинності, щоби припинити діяльність, пов’язану із будівництвом трубопроводів.

Попри те, що дане санкційне рішення стосується лише кораблів, у Нафтогазі вважають, що воно завдасть серйозного удару по трубопроводам, оскільки Росія сама не має відповідної техніки і вимушена користуватися послугами іноземних судновласників.

Як повідомлялося, також у бюджет Пентагону заклали $300 млн на безпекову допомогу Україні.