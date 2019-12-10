Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В оборонний бюджет США заклали санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку"

Україна та Росія на переговорах у Парижі наблизилися до газової угоди – Зеленський

Меркель сподівається, що Мінські домовленості будуть переглянуті

СММ ОБСЄ має отримати дозвіл на нічне спостереження за обстрілами на Донбасі – Меркель






В оборонний бюджет США заклали санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку"

Вівторок, 10 грудня 2019, 09:38

Конгрес США заклав до військового бюджету на 2020 рік санкції проти трубопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сайт комітету з питань збройних справ Cенату.

"З метою забезпечення енергетичної безпеки Європи бюджет передбачає запровадження санкцій щодо пов'язаних з Росією трубопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік", - сказано в документі.

Також у ньому сказано про необхідність заборонити постачання Туреччині літаків F-35 в зв'язку з купівлею Анкарою російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

Читайте також
Болгарія прийме газ РФ з "Турецького потоку" на початку 2020 року

"Найближчими днями Конгрес ухвалить, і президент підпише цільові санкції, які будуть робити саме це, конкретно штрафувати компанії, які беруть участь у встановленні трубопроводу", - заявив сенатор-республіканець Тед Круз.

Круз вважає, що американські санкції можуть на понад рік затримати введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" або навіть взагалі зупинити його будівництво.

Оскільки Росія сама не може будувати такі трубопроводи, санкції зачеплять переважно міжнародні спеціалізовані компанії, які потім будуть не допущені до будь-якого бізнесу США.

Насамперед це швейцарська компанія Allseas, яка прокладає підводні труби та глибоководні кабелі по всьому світу. Але також німецькі компанії, які працюють з "Газпромом", такі як "Uniper", яка фінансово бере участь у проєкті.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Північний потік-2 санкції
powered by lun.ua