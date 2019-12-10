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У бюджет Пентагону заклали $300 млн на безпекову допомогу Україні

Вівторок, 10 грудня 2019, 11:18

Конгрес США заклав до військового бюджету на 2020 рік 300 мільйонів доларів на фінансування Ініціативи сприяння безпеці в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сайт комітету з питань збройних справ Cенату.

В рамках стримування російської агресії проєкт Закону про бюджетні асигнування на національну оборону на 2020 рік "поновлює та продовжує дозвіл на фінансування в 300 мільйонів доларів для Ініціативи сприяння безпеці в Україні".

Зокрема йдеться про виділення коштів на "летальні засоби оборони, а також нові органи управління крилатими ракетами прибережної оборони та протикорабельними ракетами".

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Також Конгрес США заклав до військового бюджету на 2020 рік санкції проти трубопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Нагадаємо, у травні підкомітет з питань оборони Комітету з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проєкт Закону про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2020 рік. Тоді у документі пропонувалося виділити 250 млн доларів для безпекової допомоги Україні.

У цьогорічний бюджет Пентагону на безпекову допомогу Україні було закладено 250 млн доларів.

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