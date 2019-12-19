Зеленський призначив Єльченка послом у США

Президент України Володимир Зеленський звільнив Володимира Єльченка з посади постійного представника України при ООН і посла України в Ямайці та призначив його послом України в США.



Відповідні укази від 18 грудня оприлюднено на сайті голови держави в четвер, повідомляє "Європейська правда".

Єльченко в 2010-2015 роках був послом України в РФ, з грудня 2015 року - постійний представник України при ООН.

Іншим указом Зеленський призначив постпредом України при Організації Об'єднаних Націй Сергія Кислицю - заступника міністра закордонних справ, який курує в центральному апараті міжнародні організації.

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Водночас Андрія Кузьменка призначено послом України в Катарі, а Мирославу Щербатюк - у Йорданії.

Сергія Камишева Зеленський призначив послом України в Китаї.

Наприкінці вересня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що надав президенту пропозиції щодо близько 20 нових керівників закордонних місій, і вони погоджені з головою держави.