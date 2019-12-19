Зеленський призначив Єльченка послом у США
Президент України Володимир Зеленський звільнив Володимира Єльченка з посади постійного представника України при ООН і посла України в Ямайці та призначив його послом України в США.
Відповідні укази від 18 грудня оприлюднено на сайті голови держави в четвер, повідомляє "Європейська правда".
Єльченко в 2010-2015 роках був послом України в РФ, з грудня 2015 року - постійний представник України при ООН.
Іншим указом Зеленський призначив постпредом України при Організації Об'єднаних Націй Сергія Кислицю - заступника міністра закордонних справ, який курує в центральному апараті міжнародні організації.
Водночас Андрія Кузьменка призначено послом України в Катарі, а Мирославу Щербатюк - у Йорданії.
Сергія Камишева Зеленський призначив послом України в Китаї.
Наприкінці вересня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що надав президенту пропозиції щодо близько 20 нових керівників закордонних місій, і вони погоджені з головою держави.